أوكرانيا: سلاح الجو يشن 13 غارة على مواقع روسية فى جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت القيادة العملياتية بالجيش الأوكرانى، صباح اليوم السبت، أن طائرات القوات المسلحة شنت على مدار يوم أمس 13 غارة على معاقل روسية ومناطق تمركز لقوتهم البشرية والأسلحة والمعدات فى جنوب البلاد.





وذكرت القيادة - فى منشور لها عبر موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى، نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية - أن الوضع فى اتجاه منطقة بوه الجنوبية لا يزال صعبا، رغم أن القوات الأوكرانية تسيطر عليها.

وأضاف البيان "أن روسيا تدير دفاعا نشطا وتحاول إحكام السيطرة على المناطق المحتلة، وقامت بإطلاق النار على قواتنا باستخدام طائرات من طراز MLRS ومدفعية ميدانية ومدافع الهاون على طول خط التماس.

ومن أجل توضيح موقع قواتنا وضبط نيران المدفعية، كثف العدو عمليات الاستطلاع الجوى، لا سيما فى منطقتى باشتانكا وبريسلاف".

وأشار إلى أن القوات الروسية أطلقت مساء أمس حوالى 12 قذيفة من طرازى جراد وأوراجان MLRS على مدينتى مارانيتس ودوبرا ناديا فى منطقة نيكوبول بإقليم دنيبروبتروفسك الجنوبى. يتم تحديد مدى الضرر. وبحسب المعلومات الأولية، لم يصب أحد بأذى.

وأكد أن طائرات سلاح الجو الأوكرانى ردت بشن نحو 13 غارة، بما فى ذلك على معاقل الروس ومناطق تمركز قوتهم البشرية والأسلحة والمعدات، وخاصة مواقع الدفاع الجوى ونقاط المراقبة ومستودعات الذخيرة..وشملت الخسائر المؤكدة لهم مقتل 18 جنديا وتدمير مدفعى هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Msta-S وقاذفتا صواريخ متعددة من نوع جراد ومدفع بيون ذاتى الحركة وأربع عربات مصفحة ومستودع ذخيرة فى ناحية بريسلاف.

فى غضون ذلك، أعلن سكرتير مجلس مدينة زابوروجيا أناتولى كورتييف منذ قليل أن القوات الروسية شنت هجوما جديدا على المدينة.

وكتب كورتييف منشورا عبر صفحته على موقع "تليجرام": أن روسيا تواصل مهاجمة زابوروجيا.المعلومات عن الخسائر والدمار لاتزال قيد المراجعة..مشيرا إلى تقارير سابقة تؤكد أن القوات الروسية هاجمت المدينة بطائرات كاميكازى بدون طيار، مما ألحق أضرارا فى منشآت البنية التحتية المدنية.