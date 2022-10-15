الاتحاد الأوروبي يرحب بتوصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق نهائي لترسيم الحدود

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 15 أكتوبر 2022 10:09 صباحاً - دوت الخليج :- رحب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء بالإعلان عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية.

وقال بوريل في بيان إن "الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يوم أمس يمثل علامة فارقة مهمة وسيساهم تنفيذه في استقرار وازدهار المنطقة ككل".

وأضاف "نحن نشجع الجانبين على مواصلة الانخراط البناء بما في ذلك التعاون الإقليمي في مجال الطاقة والتنمية" مؤكدا أهمية هذا الأمر في وقت يشهد العالم تحديات أمنية وأزمة طاقة.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في وقت سابق أمس أن النسخة الرسمية النهائية المعدلة التي تقدم بها الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل آموس هوكشتاين للاتفاق بشأن الحدود البحرية الجنوبية تلبي المطالب اللبنانية.

كما قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب المكلف ملف ترسيم الحدود إن لبنان "حصل على كامل حقوقه" في مقترح ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل.

كونا