ارتفاع حصيلة انفجار منجم فحم بتركيا إلى 28 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - ارتفع عدد قتلى انفجار منجم فحم في شمال تركيا إلى 28 شخصًا على الأقل، وتواصلت جهود الإنقاذ مع اندلاع حريق في المنجم، حسبما ذكر مسؤولون، اليوم السبت.

كان هناك 110 من العمال يعملون في المنجم عندما وقع الانفجار، مساء الجمعة، في منجم تي تي كيه أماسرا موسيسي مودورليجو المملوك للدولة في بلدة أماسرا، في مقاطعة بارتين الساحلية، على البحر الأسود.

وقال وزير الطاقة، فاتح دورماز، إن جهود الإنقاذ مستمرة لإنقاذ 15 شخصًا معظمهم في صالة المنجم حيث لا تزال النيران مشتعلة.

وأضاف للصحفيين في الموقع أنه «ليس حريقًا هائلاً، ولكن للوصول إلى هناك بأمان، يجب القضاء على الحريق وغاز أول أكسيد الكربون».

وتابع دورماز أن 4 أو 5 عمال منجم آخرين حوصروا بسبب الانهيارات.

وقال الوزير في وقت سابق إن التقييمات الأولية أشارت إلى أن الانفجار نجم على الأرجح عن غاز الميثان، في إشارة إلى الغازات القابلة للاشتعال الموجودة في مناجم الفحم.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر إن 28 من عمال المناجم لقوا حتفهم، وتم نقل 11 إلى المستشفى في بارتين وإسطنبول.

بينما قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن 58 شخصا تم إنقاذهم أحياء.

وقالت وكالة إدارة الكوارث التركية إن سيارات الإسعاف كانت في حالة تأهب بالموقع وإنه تم إرسال فرق إنقاذ إلى المنطقة بما في ذلك من المحافظات المجاورة.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس التركي أماسرا، اليوم السبت.