البنتاجون يبحث جميع الخيارات لدعم خدمة الإنترنت فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن قرار البنتاجون دعم خدمة الإنترنت فى أوكرانيا جاء بعد تأكيد الملياردير الأمريكى إيلون ماسك أن شركته "سبيس اس" لن يمكنها الاستمرار فى دعم خدمة الإنترنت فى كييف. وكانت البنتاجون قد أعلنت - فى وقت سابق - أنها سترسل مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا، ليصل الإجمالى إلى 18,3 مليار دولار منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة. وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فإن حزمة المساعدات الجديدة تتضمن ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس".

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