الجزائر: انتخابات محلية جزئية فى ولايتين بشرقى البلاد

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد أكد، فى تصريحات صحفية، تسخير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح الانتخابات المحلية الجزئية.
يذكر أن البلديات الست المعنية بالانتخابات الجزئية ليس لديها مجلس شعبى بسبب عدم تقدم مترشحين لها خلال الانتخابات المحلية، التى جرت فى الـ27 من نوفمبر الماضي، و هو ما استدعى ضرورة تنظيم هذه الانتخابات الجزئية.
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