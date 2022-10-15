العالم اليوم - نيجيريا: عدد قتلى الفيضانات يتجاوز 500 شخص

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أكتوبر 2022 08:25 صباحاً - قالت وزارتان حكوميتان في نيجيريا، أمس الجمعة، إن الفيضانات واسعة النطاق في البلاد أودت بحياة أكثر من 500 شخص وغمرت نحو 90 ألف منزل بالمياه كما عرقلت إمدادات الغذاء والوقود.

وقالت وزارتا الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في منشور على الإنترنت إن الفيضانات اجتاحت 27 ولاية من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36 وأثرت على نحو 1.4 مليون شخص.

وذكرت السلطات النيجيرية أن الفيضانات هذا العام ناجمة عن هطول أمطار غزيرة غير معتادة تزايدت منذ أوائل الصيف.

وقال مصطفى حبيب أحمد مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان "حجم الكارثة.. ضخم"، وفقا لوكالة رويترز.

يشار إلى أن نيجيريا تعاني من أسوأ فيضانات منذ عقد ويلقى باللوم في ذلك على فيضان مياه من سد لاغدو في الكاميرون المجاورة إلى جانب هطول الأمطار الغزيرة غير المعتاد.