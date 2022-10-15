وزير الخارجية اللبنانى يطلب مساعدة أمريكا لتزويد بيروت بأدوية السرطان

جدة - نرمين السيد - طلب وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد لبنان بالأدوية، التى يحتاجها خصوصا أدوية معالجة مرض السرطان.





جاء ذلك خلال لقائه، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثى شيا، فى مقر وزارة الخارجية بلبنان، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب الدكتور فادى علامة، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتم خلال اللقاء عرض التطورات والخطوات التى يتخذها لبنان فى ملف النازحين لتعجيل العودة الآمنة لهم، والحد من استغلال المساعدات المخصصة لهم من قبل بعض الأشخاص غير المستحقين.

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