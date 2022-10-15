العالم اليوم - مصرع طفل أثناء الاحتفالات بفوز فريقه بربع نهائي كأس الأردن

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أكتوبر 2022 05:24 صباحاً - لقي طفل في الأردن يبلغ من العمر (12 عاما) مصرعه، إثر سقوط حجر عليه، بينما كان يحتفل مع مجموعة من الأشخاص بفوز فريقه بربع نهائي كأس البلاد، مساء الجمعة.

وقال الناطق باسم الأمن العام الأردني لموقع "دوت الخليج" إن حدثا يبلغ من العمر (12 عاما) قد توفي أثناء وجوده بالقرب من دوار ماركا، في العاصمة الأردنية عمّان.

وأضاف الناطق أن الطفل توفي إثر سقوط "طوبة" عليه من أعلى بناية.

وبيّن أنه تم نقل الجثة إلى المستشفى، وشرعت السلطات في إجراء تحقيق.

وكانت مباراة ربع النهائي لكأس الأردن 2022 جمعت قطبي كرة القدم في البلاد، الفيصلي والوحدات، وانتهت بفوز الوحدات بركلات الترجيح، الجمعة.

خطاب الكراهية حرم الجمهور

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم إقامة المباراة دون جمهور.

وأصدر الاتحاد بيانا توضيحيا أكد فيه أنه قرر إقامة المباراة مساء الجمعة ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأردن 2022 دون حضور جمهور، بناءً على طلب الجهات الأمنية.

وأكد أن هذا القرار يأتي حفاظا على سلامة أركان منظومة كرة القدم.

وكان خطاب الكراهية والمشاحنات بين جماهير الفريقين على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، دفعت الأجهزة الأمنية للتوصية لتنظيم المباراة دون جمهور.

توقيف محرضين

وأوقف الأمن الأردني أشخاصا كتبوا منشورات ونشروا فيديوهات تحض على العنف والكراهية في ملاعب كرة القدم.

وأكدت مديرية الأمن العام أنها تقوم ومن خلال وحدة الجرائم الإلكترونية بمراقبة كل ما ينشر بهذا الخصوص، من أي جهة كانت، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحسابات والصفحات التي تبث مثل هذا الخطاب، وإغلاقها، وملاحقة القائمين عليها وفقا لأحكام القانون، أيا كان مصدرها.

وأكدت عدم التهاون مع أي سلوك يهدد السلم المجتمعي، ومهيبة بالجميع نبذ مثل هذه السلوكيات الدخيلة على الأسرة الأردنية الواحدة.

يذكر أن فريقي الفيصلي والوحدات يعدان من أكبر الفرق الأردنية لكرة القدم، ويشكل جمهورهما الشريحة الأكبر بين عشاق الرياضية في الأردن.