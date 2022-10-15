البنتاجون يكشف محتوى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة ما يلي: أكثر من 200 عربة مدرعة من نوع Humvee ذخيرة إضافية لراجمات الصواريخ HIMARS 23 ألف قذيفة للمدفعية من عيار 155 ملم 500 قذيفة موجهة عالية الدقة للمدفعية 5 آلاف أنظمة مضادة للدبابات صواريخ HARM المضادة للرادارات الأسلحة النارية المواد الطبية وأشار البنتاجون إلى أن إجمالى حجم المساعدات العسكرية التى قدمتها واشنطن لأوكرانيا، بلغ 18.2 مليار دولار.

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