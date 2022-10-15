العالم اليوم - رسميا.. حزمة مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا وهذه تفاصيلها

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. حزمة مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا وهذه تفاصيلها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أكتوبر 2022 03:22 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون رسميا، الجمعة، أن واشنطن سترسل مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصدرين في واشنطن، أن الولايات المتحدة بصدد إرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، تتضمن ذخائر ومركبات، دون أن تشمل دفاعات جوية أو قدرات جديدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن المساعدات تأتي في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

وأضاف البنتاغون في بيان منفصل أن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس"، وفق "فرانس برس".

وترفع هذه المساعدة قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 18.3 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة مطلع عام 2021.

وتشمل الحزمة أيضا أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ "هارم" المضادة للإشعاعات والرادارات، ومركبات عسكرية ومعدات طبية، وفق البنتاغون.

وقال بلينكن: "سنواصل الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا وهو يدافع عن حريته واستقلاله بشجاعة غير عادية وتصميم لا حدود له".

وأضاف: "القدرات التي نقدمها يتم تقييمها بعناية لإحداث أكبر قدر من الاختلاف في ساحة المعركة في أوكرانيا".