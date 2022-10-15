بايدن يوجه بتخصيص 725 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشير فى البيان، يوم الجمعة، إلى أن الرئيس بايدن منح وزير الخارجية الصلاحيات لتخصيص ما يصل قيمته الإجمالية 725 مليون دولار، من المنتجات الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع الأمريكية والتدريب العسكرى لغرض مساعدة أوكرانيا".
وتتضمن حزمة المساعدات الذخيرة، بما فى ذلك الصواريخ لأنظمة HIMARS، وكذلك العربات المدرعة، بما فيها عربات Humvee.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم المساعدات العسكرية التى قدمتها واشنطن لأوكرانيا، بلغ أكثر من 17.5 مليار دولار.
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