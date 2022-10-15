«المحامين العرب» يدين ‏الاعتداءات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية 

وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب فى بيان، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلى يتمادى فى غيه بارتكاب جرائم القتل ضد أبناء الشعب الفلسطينى، بقتله للأسير الجريح محمد ماهر السعيد غوادرة 17 عاما من مخيم جنين، الذى استشهد اليوم بمستشفى تل هشومير فى الداخل المحتل، وللشهيد الشاب أسامة محمود عدوى 18 عاما، إضافة إلى الاعتقالات المستمرة للفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضاف أن المستوطنين لا يتوقفون عن استفزاز المواطنين الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال وذلك بتدنيسهم للحرم الإبراهيمى الشريف وحرق عدد من الإرهابيين الصهاينة للقرآن الكريم بالخليل مما يثير مشاعر العرب والمسلمين فى كل مكان.
ودعا بنعيسى المجتمع الدولى إلى التحرك الفورى لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلى الذى يعتبر نفسه فوق كل القوانين، مطالبا بمحاسبته على كافة أفعاله الإجرامية المستمرة.
وجدد الأمين العام تأكيد موقف اتحاد المحامين العرب الداعم للقضية الفلسطينية إلى أن تتحرر فلسطين ويندحر المحتل الغاصب.
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