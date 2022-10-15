سماع دوى انفجارين فى مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه

جدة - نرمين السيد - وقال روجوف، إن الجيش الأوكرانى حاول قصف ميليتوبول بطائرات مسيرة انتحارية. وأضاف أن "نظام كييف أرسل طائرتين مسيرتين محملتين بعبوات ناسفة إلى المدينة النائمة، تحطمت إحداهما وانفجرت بسبب التصرفات الفاشلة للنازيين، بينما أسقطت منظومات الدفاع الجوى الثانية"، مؤكدا عدم وجود ضحايا أو جرحى. وأكد أن منظومات الدفاع الجوى الروسية فى المدينة عملت مرة أخرى لحماية المدنيين من هجوم القوات الأوكرانية.

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