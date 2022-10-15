العالم اليوم - بالفيديو.. نشطاء يرمون الحساء على لوحة بعشرات الملايين

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. نشطاء يرمون الحساء على لوحة بعشرات الملايين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - قام ناشطتين مناخيتين من مجموعة "جست ستوب أويل" أو "فقط أوقفوا النفط"، بإلقاء حساء الطماطم على لوحة فنية تبلغ قيمتها عشرات الملايين، للتعبير عن اعتراضهم على ارتفاع الأسعار وارتفاع مشاق الحياة.

وأقدمت شابتين من المجموعة التي تنشط في قضايا المناخ، بإلقاء الحساء المعلب على لوحة "Sunflowers" أو "أزهار عباد الشمس" للفنان الراحل فينسينت فان غوخ، في المعرض الوطني في لندن.

ووفقا لمقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقى اثنان من المتظاهرين بالحساء على اللوحة قبل أن يلتصقوا بالجدار أسفل العمل الفني.

وكتبت مجموعة " Just Stop Oil " على تويتر: "تراثنا يتم تدميره بسبب فشل حكومتنا في التصرف في أزمة المناخ وتكلفة المعيشة.. مناصرينا يختارون الحياة على الفن".

في الفيديو، قال أحد النشطاء إن "أزمة غلاء المعيشة جزء من تكلفة أزمة النفط" وإن بعض الناس لا يستطيعون حتى تسخين علبة من الحساء.

وبحسب المعرض، لم يلحق أي ضرر باللوحة، حيث إنها محمية بالزجاج، كما ذكرت أنه تم اعتقال النشطاء.

ووفقا لصحيفة "أس" فأن اللوحة من المتوقع أن تباع مقابل 100 إلى 200 مليون دولار، وكانت لوحة ثانية من سلسلة عباد الشمس لفان غوخ قد بيعت مقابل 41 مليون دولار في الثمانينات.