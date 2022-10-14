مينسك: القوات الروسية تصل إلى بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب رئيس الأركان العامة للقوات البيلاروسية العقيد فيكتور تومار أن الوحدات الروسية التى تشكل جزءا من القوات المشتركة، ستبدأ فى الوصول إلى بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة.





ومن جانبه، قال وزير الدفاع البيلاروسى فيكتور خرينين فى تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، إن مهام مجموعة القوات المشتركة القابلة للنشر بين الجمهورية وروسيا دفاعية بحتة، وتهدف إلى الاستجابة للوضع بالقرب من الحدود.

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد صرح يوم يوم الاثنين الماضى فى اجتماع مع قوات الأمن، بأن فتح كييف جبهة ضد بيلاروسيا هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع بأوكرانيا نحو ذلك.