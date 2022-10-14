اردني متحول جنسيا يشكو معاناته للصحافة العالمية .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 14 أكتوبر 2022 11:11 مساءً - دوت الخليج :- "لا أستطيع أن أكون رجلاً كاملاً أو امرأة" , بهذه العباراة شكا شاب اردني مثلي الميول الجنسية يعرف باسم "ريمون أو ريموندة" يعيش في عمان ، معاناته و صعوبة العيش بسبب رفض المجتمع له . وقال ريمون انه يتعرض لمضايقات وانتهاكات تصل إلى التحرش اللفظي والجسدي . شاهد ماذا قال لشبكة بي بي سي عربي :

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