العالم اليوم - تركيا.. انفجار بمنجم فحم ويخلف قتلى وجرحى

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. انفجار بمنجم فحم ويخلف قتلى وجرحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 10:23 مساءً - أسفر انفجار في منجم فحم شمالي تركيا، الجمعة، عن مقتل 14 وجرح 20 آخرين بينما يحاصر عشرات من عمال المنجم، وقال مسؤول إنه تم إنقاذ 14 عاملا أو تمكنوا من الخروج بأنفسهم.

ولقي 14 شخصا على الأقل حتفهم وجرح 20 شخصا آخرين في انفجار في منجم فحم بشمال تركيا، بحسب ما أعلن وزير الصحة التركي، الجمعة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى عشرات العمال المحاصرين تحت الأرض.

ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة الرسمية الأولى التي أعلنها وزير الصحة فخر الدين خوجة، فيما قالت محافظة المنطقة نورتاج أرسلان إن نحو 50 شخصا محاصرون على عمق مئات الأمتار وإن جهود الإنقاذ تتعرقل مع حلول الليل.

وما زال سبب انفجار المنجم الواقع في بلدة أماصرة بمحافظة بارتين الساحلية على البحر الأسود قيد التحقيق.

وقال رجائي شاكير، عمدة أماصرة، لقناة تلفزيونية تركية إنه كان هناك 87 عاملا داخل المنجم وقت وقوع الانفجار.

وأضاف أن 14 عاملا على الأقل إما خرجوا من المنجم بأنفسهم أو تم إنقاذهم. وكان اثنان منهم مصابين.

ووفقا للمعلومات المتاحة، قال العمدة إن 6 من العمال كانوا راقدين "بلا حراك" داخل المنجم، لكنه تابع أنه لا يعلم ما إذا كانوا لقوا مصرعهم أو أصيبوا فقط.

وأرسلت عدة فرق إنقاذ إلى المنطقة، ومنها فرق من محافظات مجاورة.

في أسوأ كوارث المناجم بتركيا، لقي 301 شخص مصرعهم عام 2014 في حريق وقع داخل منجم فحم ببلدة سوما غربي تركيا.