العالم اليوم - كلوب يكشف طريقة إيقاف هالاند خلال "قمة الأحد"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 09:22 مساءً - كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، عن خطته الخاصة لإيقاف هداف الدوري الإنجليزي إيرلنغ هالاند، الذي سيواجه فريقه في قمة الدوري الإنجليزي الأحد.

وسئل المدرب الألماني حول خطته لإيقاف الهداف النرويجي، خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأحد، وإن كان سيخصص المدافع الهولندي المخضرم فيرجل فان دايك لمراقبة هالاند.

وقال كلوب ردا على السؤال: "ليس الأمر كذلك فهالاند لن يتجه نحو فان دايك كل مرة، هناك مدافع آخر في منطقة الجزاء، وهو على الأغلب سيختار المدافع الثاني وقتها"، وهي إشارة إلى أن هالاند سيستهدف المدافع الكاميروني جويل ماتيب، الأقل سرعة وخبرة من فان دايك.

وأضاف كلوب: "هالاند لا يصدق. هو وحش كامل. ليس من الممكن أن نقوم بمراقبة هالاند فقط، فإذا عيّنا لاعبين لمراقبته عن قرب، سيفتح هذا المجال للاعبين عالميين آخرين في الملعب للتسجيل وفعل ما يشاؤون".

وأضاف كلوب: "هالاند هو أفضل مهاجم في العالم حاليا، وسأكون حريصا على ألا تصله كرات كثيرة من لاعبي الوسط".

ورفض مجددا فكرة المراقبة اللصيقة لهالاند خلال اللقاء، لأنها تفتح المساحات للاعبين الآخرين، وشدد على ضرورة قطع الكرات قبل وصولها لهالاند.

وبذلك كشف كلوب أن دفاعه سيعتمد على التمركز الدقيق، حيث ومحاولة تضييق المساحات بين الوسط والدفاع، حتى لا يتسنى للاعبي الوسط إيجاد "ممرات التمرير" لهالاند بسهولة.

ويواجه ليفربول مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، في قمة تأتي في وقت سيء لليفربول، الذي يجلس بالمركز العاشر بالدوري.