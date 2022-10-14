رسالة من سباح عالمى لقادة COP27: لا بد من إجراءات مناخية جريئة

جدة - نرمين السيد - وفى رسالته، أشار السباح الشهير، عبر تويتر، إلى ما يجرى من تدمير الشعاب المرجانية الثمينة بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، موجها دعوة لحضور مؤتمر المناخ المقرر له فى مصر، قائلا "إننى أحث قادة العالم على اتخاذ إجراءات مناخية جريئة فى COP27".

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