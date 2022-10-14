بوتين يحذر من تداعيات كارثية حال نشر قوات الناتو بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد -

وقال الرئيس الروسى فى تصريح صحفى فى أستانة حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الجمعة، إن مثل هذه الخطوة خطيرة للغاية وقد تؤدى إلى كارثة عالمية.

وعند الحديث عن تصريح الناتو الأخير بأن هزيمة أوكرانيا تعنى هزيمة الحلف، أشار الزعيم الروسى إلى أن الأمر يتعلق بتصورهم وهو مسألة تقنية قانونية.

ويمكن أن يكون لدى الجميع تصور مختلف لذلك، متسائلًا: هل حقيقة انضمام القرم للكيان الروسى عام 2014 - هزيمة أم ماذا؟.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا إذا واجهت كييف وضعا صعبا فى ساحة المعركة، أضاف بوتين: على أى حال، فإن نشر أى جندى لمواجهة مباشرة مع الجيش الروسى هو خطوة خطيرة للغاية قد تؤدى إلى كارثة عالمية.

وأعرب الرئيس الروسى عن أمله فى أن يكون لدى من يتحدثون عن مثل هذه الخطوات ما يكفى من الحكمة للامتناع عن اتخاذها.

كان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج قد قال فى 11 أكتوبر إن انتصار روسيا فى الصراع فى أوكرانيا سيكون هزيمة الناتو، وشدد على أهمية انتصار كييف، مضيفًا أن التحالف يجب أن يكون جاهزًا لخوض حرب طويلة فى أوكرانيا.

وكانت قمة رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة قد انطلقت فى وقت سابق من اليوم بالعاصمة أستانة، بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.