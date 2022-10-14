العالم اليوم - فيلم جزائري يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان الفيلم المغاربي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 08:25 مساءً - حصل الفيلم الجزائري "جنيّة" على الجائزة الكبرى لمهرجان الفيلم المغاربي المنظم بمدينة وجدة المغربية، فيما تم تتويج الفيلم التونسي "الطريق الأسود" بجائزة أحسن إخراج، بينما نال الفيلم المغربي "الطابْع" جائزة السيناريو.

وبأغلبية أصوات لجنة تحكيم مهرجان الفيلم المغاربي، حاز المخرج الجزائري عبد الكريم بهلول الجائزة الكبرى للفيلم الطويل عن عمله "جنية". وأقر نقاد السينما بأن بهلول ظل وفيا لاتجاه كلاسيكي من خلال قصة عن عالم الأشباح تعكس تصور الإنسان المغاربي للمرأة. وقال عضو لجنة تحكيم الفيلم الطويل بالمهرجان المغاربي بوجدة، بشير درايس: "نظرته للسينما ظلت متطابقة مع شخصيته وتربيته ومعيشته في الجزائر". وأضاف درايس، لـ"دوت الخليج": "اليوم، المغرب الكبير محتاج إلى مخرجين يعملون بهذه النظرة الصادقة والنظيفة والمفهومة". وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الكبرى، الفيلم المغربي "في الطريق"، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "الشيفورة" لمخرجه مهدي عيوش. وكرم المهرجان في حفل الختام، الممثلة الجزائرية مليكة بلباي والشاعر المغربي سامح درويش والممثلة المغربية فضيلة بن موسى.

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