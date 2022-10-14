رئيس بيلاروسيا: بوتين لا يعتزم استخدام الأسلحة النووية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أدلى الرئيس البيلاروسى بهذا التصريح فى مقابلة صحفية بعاصمة كازاخستان أستانة، حسب ما أوردته وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية اليوم الجمعة ردا على سؤال عن احتمال استخدام بوتين للأسلحة النووية.

وقال رئيس الدولة البيلاروسية: لا تحاصر شريكك أو حتى خصمك فى زاوية ضيقة... يجب عدم تجاوز الخطوط الحمراء .

وأضاف: أما بالنسبة للأسلحة النووية، فكل سلاح مصنوع لغرض ما لقد حددت روسيا موقفها بوضوح وهو أنها ستستخدم جميع أنواع الأسلحة، إذا تعرضت أراضيها للهجوم.

وأوضح أن القيادة الروسية، بما فى ذلك بوتين، لم تنوى أبدا استخدام الأسلحة النووية فى أوكرانيا، مؤكدا أنه ما من حاجة لذلك.

وذكر الرئيس البيلاروسى أن موسكو استخدمت قبل عدة أيام أسلحة عالية الدقة لضرب أهداف فى أوكرانيا ردا على استهداف جسر القرم، قائلا لقد لاحظت أن الرد كان قويا بل يتمتع بالكثير من القوة، ولكن هذا ليس كل شيء فأنا أعلم أن روسيا تمتلك أنواع متطورة من الأسلحة، ولكنها ليست بحاجة للأسلحة النووية وهى قادرة على النجاح دون استخدامها.

وتساءل ألكسندر لوكاشينكو عمن سيستفيد من تضخيم الأمر، مضيفا ليس الآلاف بل مئات الآلاف من الناس سيموتون فى حالة استخدام الأسلحة النووية.

وأكد ضرورة ألا يتطرق أحد إلى قضية استخدام الأسلحة النووية، قائلا: "إذا لجأت دولة واحدة فقط إلى الأسلحة النووية، ستكون نهاية الكوكب، لأن استخدامها من شأنه أن يتسبب فى سلسلة من ردود الفعل".

وأفاد بأن روسيا تدرك ذلك جيدا، مشددا على ضرورة البحث عن حل سلمى لهذا الصراع فهو مفيد للجميع، بما فى ذلك الولايات المتحدة.