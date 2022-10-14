نائب الخارجية الروسى: موسكو لا ترفض أى اتصالات مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو لا ترفض الاتصالات مع واشنطن، والولايات المتحدة الأمريكية هى من قطعت الاتصالات على مختلف المستويات بحجج لا تمت إلى الواقع بصلة.





وقال ريابكوف فى تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، لم نرفض أبدًا أى اتصالات، الولايات المتحدة هى من قطعت الاتصالات على مختلف المستويات لأسباب لا تمت للواقع بصلة، مع وجود قنوات عمل فقط من خلال السفارات والمحادثات الهاتفية المتفرقة. وأضاف إنه ما من جدوى لأى مبادرات أو مقترحات روسية فى هذا الصدد، ولكى تكون الاتصالات منطقية، يجب أن تكون باهتمام من الطرفين، وموسكو لا ترى أى اهتمام من هذا القبيل من جانب الولايات المتحدة.

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