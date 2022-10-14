مقتل وإصابة عدد من عناصر تنظيم داعش فى ريف درعا بسوريا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة عن المصدر قوله إن الجهات المختصة بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية وبمساندة الجيش السورى نفذت عملية أمنية ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة جاسم بريف درعا الشمالى.

وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من إرهابيى "تنظيم داعش" من بينهم الإرهابيان أيوب فاضل جباوى الملقب أبو مجاهد برقة وأيهم فيصل الحلقى الملقب أيهم الفيصل.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش مستمرة بعملية الإسناد والمؤازرة عبر الوسائط النارية المناسبة لاستهداف تحركات إرهابيى داعش فى المنطقة، منوهًا بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة فى ظل فرض حظر تجوال فى المدينة، بالتزامن مع توجه عدد من المجموعات المحلية من أبناء حوران للمؤازرة بهدف القضاء على خلايا تنظيم داعش فى المدينة.