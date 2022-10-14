متخصصة: أوروبا تدفع ثمن عدم تنويعها لمصادر الطاقة.. والوقت تأخر

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن الحرب الروسية الأوكرانية لازالت تلقى بظلالها وتداعياتها على أهم الملفات، وهو ملف الطاقة "النفط والغاز".





أصول جيوسياسية

وأشارت الدكتورة وفاء على، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إلى أن الطاقة من الأصول الجيوسياسية التى تتأثر بأى تصريحات سياسية هنا أو هناك، مضيفة أن الأسبوع الماضى شهد أحداث وتصريحات للقادة والزعماء والسياسيين أثرت على أسعار الطاقة.

أزمات الخوف

وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن آليات السوق الحالية لم تعد كما عهدناه أسواق تعتمد على العرض والطلب، أو آليات السوق بالنسبة للاقتصاد الكلى، وإنما تعتمد الأسعار على الاستنتاج أوالتسعير على أساس أزمات الخوف المتتالية.

خطر الإفراج عن المخزونات

وأضافت الدكتورة وفاء على فى تصريحاتها لـ"إكسترا نيوز"، أن أسعار النفط تتعرض لعدم القدرة على استنتاج ما هو قادم، فى حين يسود الخوف والأزمات على السوق، إضافة إلى أن الإفراج عن المخزونات لم يكن حلاً، كما فعلت الولايات المتحدة، وهى تجربة لا تقدم شيئًا كما حدث فى الماضى.

أوروبا تدفع الثمن

وأكدت خبيرة أسواق الطاقة، على أن أوروبا تدفع الآن ثمن عدم تنويعها لمصادر الطاقة، موضحة أن دول القارة العجوز لا تهدأ فى البحث عن بدائل الآن، لكن الوقت يبدو متأخر والبدائل المطروحة لا ترقى لمستوى الحدث.