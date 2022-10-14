بوتين: الشعب الألمانى وقادته سيدفعون ثمن خطأ شولتس بشأن أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الأزمة الأوكرانية لا تؤثر على طبيعة علاقات روسيا مع شركائها، حسبما أوردت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وقال الرئيس الروسى، خلال مؤتمر صحفى على هامش قمة "روسيا- آسيا الوسطى"، اليوم الجمعة، إن "خطأ ألمانيا بشأن الأزمة الأوكرانية سيدفع ثمنه الشعب الألمانى وقادته". واعتبر بوتين أن المستشار الألمانى أولاف شولتس اتخذ موقفًا متشددًا بشأن الأزمة فى أوكرانيا، لافتًا فى الوقت ذاته إلى الموقف المتزن للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وما أثمر عنه التعاون مع روسيا فى عهدها. وفى غضون ذلك، أعلنت ألمانيا أنها قامت بتخزين 95% من احتياجاتها من الغاز، لكنها أكدت فى الوقت ذاته أن هذه الاحتياطات لن تكفى الشتاء.

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