بوتين: لا أهمية للحوار مع بايدن
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا يرى أهمية لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، كما أنه لا توجد منصة لذلك.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي "يجب أن تسألوا بايدن عن ذلك إذا ما كان مستعدا لإجراء مباحثات مع روسيا، لكن لا توجد منصة لذلك حتى الآن".
وشدد بوتين في الوقت ذاته على أن روسيا مستعدة لإجراء حوار مع أي عضو في قمة العشرين، في إشارة إلى إجراء حوار مع دول الغرب بشأن أوكرانيا، بحسب "سبوتنيك".
وتابع "كييف تقول إنها تريد المفاوضات والآن اتخذوا موقفا رسميا بمنع التفاوض معنا".
وعن مشاركته في في قمة العشرين من عدمها أكد بوتين إنه لم يتم اتخاذ قرار بهدذا الشأن حتى الآن.
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