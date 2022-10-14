عاجل- أول تعليق من تراس بعد إقالة وزير المالية البريطانى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، قالت ليز تراس، خلال مؤتمر صحفى، إن وزير المالية كواسى كوارتنج "صديق رائع وكنت أتقاسم معه رؤيتى لنضع بلدنا على طريق النمو". وتعهدت ليز تراس بأن تتحرك دائمًا لأجل مصلحة بريطانيا، قائلة: "هذا دائمًا هو أولويتى"، معترفة فى الوقت ذاته بأن "هذا صعب، ولكنهم سيكافحون للمرور من هذه العاصفة""

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