عاجل- ليز تراس تعلن اسم وزير مالية بريطانيا الجديد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الجمعة، أنها طلبت من جيريمى هاند أن يكون وزير المالية الجديد فى حكومتها، قائلة "إنه أحد الناس الأكثر خبرة والأكثر احترامًا بين البرلمانيين، وهو أيضًا يتقاسم طموحى ورؤيتى لبلدى".





وأوصحت ليز تراس، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل، أن وزير المالية الجديد جيريمى هاند سيقدم الخطة على المدى المتوسط فى منتصف هذا الشهر، وسيعمل على مساعدة العائلات، خصوصا فى ألا تكون أسعار الغاز وفواتير الطاقة مرتفعة فى هذا الشتاء، وسنعمل على اتخاذ إجراءات الإصلاح التى يحتاجها بلدنا".

وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية: "علينا طبعًا أن نفكر فى الأجيال المقبلة، لتكون هناك وظائف جيدة وجديدة ولننخفف عبء الديون"، مؤكدة أن أولويتها هى ضمان استقرار بريطانيا.

وتعهدت ليز تراس بأن تتحرك دائمًا لأجل مصلحة بريطانيا، قائلة: "هذا دائمًا هو أولويتى"، لكنها اعترفت فى الوقت ذاته بأن "هذا صعب، ولكنهم سيكافحون للمرور من هذه العاصفة".

وكان وزير الخزانة البريطانى السابق كواسى كوارتنج، أكد إقالته من منصبه الذى شغله لمدة 38 يوما فقط.