وأعلنت ليز تراس الإبقاء على ضريبة الشركات، قائلة إنها حاولت دعم الشركات بتخفيض أسعار الطاقة، لافتة إلى صعوبة الأمر بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن قبلها جائحة كورونا.
وقالت تراس: "من الواضح أن الميزانية المصغرة أثرت على تلك الأسواق، وعلينا أن نتحرك الآن لطمأنة الأسواق بشأن التزاماتنا المالية، لذلك قررت أن أبقى على تلك الضريبة على الشركات التى حافظت عليها الحكومات السابقة".
وبررت رئيسة الوزراء البريطانية قرارها بالإبقاء على الضرائب، قائلة: "هذا سيجعلنا نجمع 19 مليار جنيه إسترلينى سنويًا، وهذا سيساعدنا فى ميزانيتنا، وسنفعل كل ما فى وسعنا لنضمن بأننا سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة".
وتابعت ليزتراس: "هذا يجعلنا أيضًا نضمن دفع الضرائب فى أماكنها المخصصة، وبأن الحصول على قيمة جيدة سيكون مقابل المال".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة وزراء بريطانيا تعلن الإبقاء على ضرائب الشركات لمواجهة عجز الميزانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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