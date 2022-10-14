رئيسة وزراء بريطانيا تعلن الإبقاء على ضرائب الشركات لمواجهة عجز الميزانية

جدة - نرمين السيد - عقدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الجمعة، نقلته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية على الهواء مباشرة، وذلك فى أعقاب إعلان وزير المالية البريطانى استقالته من منصبه.





وأعلنت ليز تراس الإبقاء على ضريبة الشركات، قائلة إنها حاولت دعم الشركات بتخفيض أسعار الطاقة، لافتة إلى صعوبة الأمر بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن قبلها جائحة كورونا.

وقالت تراس: "من الواضح أن الميزانية المصغرة أثرت على تلك الأسواق، وعلينا أن نتحرك الآن لطمأنة الأسواق بشأن التزاماتنا المالية، لذلك قررت أن أبقى على تلك الضريبة على الشركات التى حافظت عليها الحكومات السابقة".

وبررت رئيسة الوزراء البريطانية قرارها بالإبقاء على الضرائب، قائلة: "هذا سيجعلنا نجمع 19 مليار جنيه إسترلينى سنويًا، وهذا سيساعدنا فى ميزانيتنا، وسنفعل كل ما فى وسعنا لنضمن بأننا سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة".

وتابعت ليزتراس: "هذا يجعلنا أيضًا نضمن دفع الضرائب فى أماكنها المخصصة، وبأن الحصول على قيمة جيدة سيكون مقابل المال".