عاجل- الرئيس الروسى يعلن تحالفا تجاريا مع دول آسيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى، خلال كلمته فى قمة "روسيا- آسيا الوسطى"، اليوم الجمعة: "نعمل على تنمية سلاسل لوجستية جديدة تمر بدول آسيا الوسطى لرفع مستوى التبادل بين دول المنطقة".

وأكد بوتين على أنه "هناك حاجة لمزيد من أدوات ضمان أمن منطقة آسيا الوسطى، لهذا حوّلنا مؤتمر التفاعل إلى منظمة دولية".

وطمأن الرئيس الروسى إلى أن الأزمة الأوكرانية لا تؤثر على طبيعة علاقات بلاده مع شركائها، مؤكدًا أنه يشرح وجهات نظرهم دائمًا لشركاء روسيا.

كما حمل الرئيس الروسى الحكومة الألمانية مخاطر ما يعيشه الألمان، قائلاً إن "خطأ ألمانيا بشأن الأزمة الأوكرانية سيدفع ثمنه الشعب الألمانى وقادته".

واعتبر بوتين أن المستشار الألمانى أولاف شولتس اتخذ موقفًا متشددًا بشأن الأزمة فى أوكرانيا، لافتًا فى الوقت ذاته إلى الموقف المتزن للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وما أثمر عنه التعاون مع روسيا فى عهدها.