جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط جميع هجمات القوات الأوكرانية فى اتجاه "نيكولاييف-كريفوى روج"، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ووفقًا لبيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه قتل أكثر من 130 جنديا أوكرانيا خلال العمليات، موضحة أن القوات الروسية دمرت باستخدام صواريخ انطلقت من البحر مستودعات أسلحة وعتاد عسكرى قدم من دول غربية بمقاطعة لفيف. وأشارت القوات الروسية إلى أنها تصدت للقوات الأوكرانية بدعم من المدفعية، فى اتجاه كراسنو ليمان، وكبدتها خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد، وأكدت أنه تم القضاء على أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 5 مركبات قتالية مدرعة و4 شاحنات صغيرة و4 سيارات، وإجبار القوات الأوكرانية على التراجع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- روسيا: إحباط جميع الهجمات الأوكرانية فى اتجاه «ميكولاييف-كريفوى روج» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.