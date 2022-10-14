عاجل- ألمانيا: حققنا هدفنا بضمان 95% من احتياطيات الغاز

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير الألمانية، قال كلاوس مولر، رئيس الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات، إن ملء مواقع تخزين الغاز الطبيعى فى البلاد بلغت 95%، قبل أكثر من أسبوعين من الموعد المقرر، مؤكدًا أن ذلك سيساعد خلال الشتاء، لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن المخزون وحده "ليس كافيا".

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، أضاف مولر، فى بيان له: "من ناحية الكم بشكل بحت، فإن كميات الغاز فى منشآت التخزين تكفى لنحو شهرين خلال شتاء بارد".

وأشار مولر إلى أن ألمانيا بحاجة لزيادة واردات الغاز، ويجب أن تظل الإمدادات فى الدول المجاورة مستقرة ويجب أن يتراجع الاستهلاك بنسبة 20% على الأقل، وذلك لتجنب حالة طوارئ فى الغاز فى الشتاء.

وتابع المسؤول الألمانى: "يجب أن يكون مستوى التخزين فى الأول من فبراير 40% على الأقل، وذلك أولا لأن الطقس يمكن أن يصبح باردا للغاية فى فبراير ومارس، وثانيا لأنه يجب أيضا إعادة ملء منشآت التخزين لشتاء 2023 – 2024 ".