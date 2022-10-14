روسيا: قصف مراكز قيادة الجيش الأوكرانى ومنشآت للطاقة فى كييف وخاركيف

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، قصف مراكز لقيادة الجيش الأوكرانى ومنشآت للطاقة فى مقاطعتى كييف وخاركيف باستخدام أسلحة عالية الدقة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ووفقًا لبيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه قتل أكثر من 130 جنديا أوكرانيا خلال العمليات، موضحة أن القوات الروسية دمرت باستخدام صواريخ انطلقت من البحر مستودعات أسلحة وعتاد عسكرى قدم من دول غربية بمقاطعة لفيف. وبحسب الوزارة، استهدفت القوات الجو-فضائية الروسية خلال الساعات الماضية عشرات النقاط التى تتمركز فيها القوات الأوكرانية بالإضافة إلى المعدات والآليات العسكرية. كما استهدفت القوات الجو-فضائية الروسية خلال الساعات الماضية عشرات النقاط التى تتمركز فيها القوات الأوكرانية بالإضافة إلى المعدات والآليات العسكرية.

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