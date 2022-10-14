العالم اليوم - بأسلحة عالية الدقة.. ضربة روسية لـ"مخزن الغرب" في أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر بأسلحة عالية الدقة.. ضربة روسية لـ"مخزن الغرب" في أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن قواتها المسلحة دمرت بأسلحة عالية الدقة من البحر في منطقة لفيف، مخزونات كبيرة من أسلحة ومعدات وذخيرة للقوات الأوكرانية تلقتها من دول غربية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إحباط كل هجمات الجيش الأوكراني باتجاه نيكولاييف ومقتل أكثر من 130 جنديا أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الجيش الروسي قصف مراكزا لقيادة الجيش الأوكراني ومنشآت للطاقة في مقاطعتي كييف وخاركيف، بأسلحة عالية الدقة.

وفي كراسنو ليمان، تصدت القوات الروسية لقوات أوكرانية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، شملت أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدمير 5 مركبات قتالية مدرعة و4 شاحنات صغيرة و4 سيارات.

كذلك استهدفت القوات الجو-فضائية الروسية خلال الساعات الماضية، عشرات النقاط التي تتمركز فيها القوات الأوكرانية بالإضافة إلى المعدات والآليات العسكرية، وأسقطت مقاتلة أوكرانية من نوع "سو-24"، و15 طائرة مسيرة.

تقدم عسكري روسي في باخموت

أعلنت بريطانيا، الجمعة، أن قوات مدعومة من روسيا حققت تقدما تكتيكيا في الأيام الثلاثة الماضية نحو وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، ومن المرجح أن تتوغل في القرى جنوبي البلدة.

وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم مجموعة "فاغنر "من المرجح أن تظل مشاركة بكثافة في القتال في باخموت.

وأوضحت الوزارة أن روسيا واصلت عملياتها الهجومية في وسط منطقة دونباس وتحقق تقدما "بطيئا للغاية".