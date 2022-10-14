العالم اليوم - "الجوع" يفتك بأطفال جنوب السودان.. أرقام كارثية

انتم الان تتابعون خبر "الجوع" يفتك بأطفال جنوب السودان.. أرقام كارثية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - أعلنت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" الإغاثية غير الحكومية، الخميس، أن حوالي 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة في جنوب السودان يعانون من سوء التغذية، محذّرة من أنّ الدولة الفتية تواجه "أسوأ أزمة جوع" سببها خصوصاً فيضانات متتالية ونزاعات مسلّحة.

ودولة جنوب السودان التي رأت النور في 2011 عندما انفصلت عن السودان، غارقة في أعمال عنف سياسية-إتنية ولم تعرف الاستقرار يوماً، وقد شهدت هذا العام، للسنة الرابعة على التوالي، فيضانات تضرّرت منها حتى الآن 9 من ولايات البلاد العشر.

وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ 8.9 مليون شخص في هذا البلد، أي 70 بالمئة من سكّانه، هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقالت: "أنقذوا الطفولة" في بيان إنّ هذا العدد "يشمل 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية".

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنّ "الوضع تفاقم في الأشهر الأخيرة مع تضرّر أكثر من 615 ألف شخص من جرّاء سنة رابعة على التوالي من فيضانات غير مسبوقة دمّرت مساكن ومحاصيل وتسبّبت بزيادة حالات الإصابة بالملاريا ولدغات الأفاعي، ولا سيّما بين النساء والأطفال".

ولفتت المنظمة إلى أنّ عملة جنوب السودان فقدت 40 بالمئة من قيمتها هذا العام، ممّا أدّى إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة والتي ارتفعت أساساً بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجنوب السودان دولة حبيسة تقع في شرق إفريقيا.

ونقل البيان عن جيب رابيلتوسابورن، مدير المنظمة في جوبا، قوله إنّ "جنوب السودان هو إحدى الدول الخمس الأكثر هشاشة في العالم أمام التغيّر المناخي".