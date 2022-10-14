11 قتيل في تفجير حافلة وسط مالي

11 قتيل في تفجير حافلة وسط ماليقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصيب 53 آخرون الليلة الماضية في تفجير حافلة بعبوة ناسفة وسط مالي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر أمني قوله إن الانفجار وقع على الطريق بين باندياجارا وجونداكا في منطقة موبتي بعد الظهر. وتعرف المنطقة بأنها مرتع للعنف الجهادي.

وكانت الشرطة والمصادر المحلية قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط 10 قتلى والعديد من الجرحى.

وتكافح مالي منذ فترة طويلة، مع تمرد جهادي أودى بحياة الآلاف، وأجبر مئات الآلاف على النزوح من ديارهم .