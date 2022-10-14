عاجل- بوتين: أجهزة الاستخبارات الغربية والأمريكية تمول المجموعات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن أجهزة الاستخبارات الغربية، وتحديدا الأمريكية، تمول المجموعات الإرهابية، محذرًا من خطر الوضع الراهن فى أفغانستان، حسبما جاء فى بث مباشر نقلته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأضاف الرئيس الروسى خلال كلمته فى قمة "روسيا- آسيا الوسطى"، اليوم الجمعة، أن أفغانستان لا تزال تمثل بؤرة التوتر والتحديات الإرهابية، داعيًا دول آسيا الوسطى للانضمام إلى مشروعات إحلال الواردات التى تبنته روسيا. وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة للمساهمة فى استعادة نظام الطاقة الموحد لآسيا الوسطى، قائلاً: "تبتعد روسيا ودول آسيا الوسطى فى العلاقات الاقتصادية عن المشاركة غير الضرورية للشركات والمشغلين الغربيين فى التسويات المتبادلة".

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