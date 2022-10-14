العالم اليوم - الهند قد تنتج نصف طاقتها الكهربائية من الطاقة المتجددة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 02:24 مساءً - يزدهر قطاع الطاقة المتجددة في الهند، حيث من المتوقع أن تضيف الدولة 35 إلى 40 جيجاوات من الطاقة المتجددة سنويًا حتى عام 2030، وهو ما يكفي لتزويد ما يصل إلى 30 مليون منزل إضافي بالطاقة كل عام، بحسب تقرير معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي وتمويل طاقة المناخ.

وقال التقرير إن الهند، ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم، ستصل إلى 405 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تتجاوز هدف الحكومة بإنتاج 50 بالمئة من الكهرباء من مصادر الوقود غير الأحفوري بحلول نهاية العقد.

تقدر توقعات الحكومة الهندية أن البلاد ستنتج المزيد من الطاقة المتجددة - 500 جيجاوات - في نفس الإطار الزمني. حاليًا، يمثل الوقود الأحفوري 59 بالمئة من قدرة الطاقة المركبة في الهند، ولكن من المتوقع أن يشكل 31.6 بالمئة فقط من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

قالت فيبهوتي غارغ، المؤلفة المشاركة للتقرير وأخصائية الطاقة الأولى في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي وتمويل طاقة المناخ: "بينما كانت هناك اضطرابات في رحلة الطاقة النظيفة في الهند بسبب الحرب في أوروبا من بين أسباب أخرى، فإن الهند لديها خطط كبيرة".

وأضاف "الهند متعطشة للطاقة وهذا الجوع سيزداد فقط مع النمو الاقتصادي والسكاني لدينا".

وأضافت أن انخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة والحاجة إلى مصادر طاقة أنظف للحد من تغير المناخ دفع نمو القطاع في الدولة التي تعد ثالث أكبر سوق للطاقة المتجددة في العالم.

لا يُتوقع أن تتضخم احتياجات الطاقة لأي دولة أخرى بقدر احتياجات الهند في السنوات القادمة، حيث تتحسن مستويات المعيشة وينمو عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.

وجد التقرير، الذي حلل بيانات من مختلف شركات الطاقة الخضراء وشركات الطاقة الممولة من القطاع العام، أن 151 جيجاوات من الطاقة المتجددة ستضاف من قبل شركات الطاقة النظيفة الخاصة وحدها.

ستشكل شركة أداني غرين إنيرجي، وهي شركة خاصة، أكبر إضافة فردية، من 5.8 جيجاوات إلى 45 جيجاوات من إنتاج الطاقة المتجددة.

على الرغم من أن البلاد قطعت أشواطا كبيرة في مجال الطاقة النظيفة، إلا أن الخبراء يقولون إنه لا يزال هناك مجال للتحسين.