صدام العمال وشركات الطاقة.. كيف رد ماكرون على اتهاماته فى أزمة الغاز؟

جدة - نرمين السيد - قال خالد شقير، مراسل "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أكد فى تصريحاته للقناة الفرنسية الثانية "فرانس دو"، أن فرنسا مستعدة مثلها مثل الدول الأوروبية لهذا الشتاء، فى محاولة لطمأنة الفرنسيين، وبصفة خاصة أن المخازن الفرنسية من الغاز وصلت إلى 100%، فى حين أن مخازن الاتحاذ الأوروبى وصلت إلى 85%.





أزمة الكهرباء

وأشار خالد شقير، خلال مراسلته لبرنامج "آخر ساعة"، إلى أن فرنسا قامت صباح الخميس، بإمداد ألمانيا بالغاز، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن فرنسا لديها مشكلة خاصة بالكهرباء، مضيفًا أن شركة الكهرباء "إى دى إف" كانت أجبرت الحكومة الفرنسية على إدخال بعض محطاتها للصيانة وأنها ستعود للعمل مرة أخرى فى أول نوفمبر.

تخفيض الاستهلاك 15%

وبحسب "مراسل إكسترا نيوز"، فقد أكد الرئيس الفرنسى على أن وعد شركة "إى دى إف" سيتحقق بحلول يناير المقبل، خاصة فى ظل التخوفات من حدوث انقطاعات محتملة فى الكهرباء، لذا بدأت الحكومة الفرنسية بنفسها، وبدأت تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك فى الوزارات والمبانى العامة، كما طالبت الشعب الفرنسى بالتقليل والترشيد من الكهرباء، حتى تستطيع فرنسا توفير 5% هذا العام، تصل إلى 10 و15% العام المقبل.

صدام العمال وشركات الطاقة

وفى ظل الصدام الذى تشهده فرنسا بين النقابات العمالية وشركات الطاقة، رد الرئيس الفرنسى ماكرون على سؤال خاص بالمحروقات، قائلاً إن شركة توتال إنيرجى" التى حققت أرباحًا كبيرة هى شركة خاصة، وأن الحكومة الفرنسية لا تستطيع إملاء أى شروط عليها، ولكن يمكن أن تنصحها بأهمية الحوار والتحلى بالمسؤولية.

اجتماع فاشل

وأشار مراسل "إكسترا نيوز" إلى اجتماع تم بين شركة "توتال إنيرجى" وإحدى أهم فيدراليات العمل "سى جى تى"، إلا أن القيادى العمالى فيليب مارتينز خرج من الاجتماع ليؤكد أن هذا الاجتماع فشل فى تحقيق نتائجه، موضحًا أن المعترضين يطالبون بزيادة 10% فى مرتباتهم، بينما وافقت شركة "توتال إنيرجى" على زيادة 6% فقط اعتبارًا من العام القادم.

وأضاف أن الشركة أعلنت صباح أمس الخميس، قرارًا بدفع مرتب شهر للعاملين بالشركة فى جميع أنحاء العالم، وليس فى فرنسا وحدها، فى محاولة لحلحلة الأزمة التى بدأت تؤرق الفرنسيين، لافتًا إلى أن محطة واحدة فقط من بين كل 3 محطات يوجد بها بنزين.

إجبار العمال على العودة

وتابع، أن فيدرالية العمال بدأت الدعوة إلى الإضراب، كما أن هناك إضراب عام تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء القادم من بعض القطاعات، وليس فقط قطاع الطاقة، لاسيما أن هناك ارتفاع كبير جدًا فى الأسعار فى جميع المأكولات وأيضًا فى الإيجارات وغيرها، لافتًا إلى أن رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، كانت قد دعت السلطات المحلية إلى إجبار العاملين فى المصافى الفرنسية وعودتهم مرة أخرى، وبصفة خاصة أن الدستور الفرنسى يوكل الحق للحكومة فى إجبار العاملين على العودة إلى العمل فى حالة تعرض أمن البلاد للخطر، وهو ما حدث بالفعل، حيث بدأت بعض المصافى فى الدخول للعمل.

واختتم مراسل "إكسترا نيوز"، مؤكدًا على أن الأزمة مازالت مستمرة على مستوى العاملين فى قطاع الطاقة فى فرنسا، فكما يعطى القانون حق الاعتراض للعاملين، فإنه يعطى للحكومة الحق فى إجبارهم على العودة إلى العمل.