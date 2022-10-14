عاجل- بوتين: استثمارات بنك التنمية الأوروبى الآسيوى ستبلغ 11 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن إجمالى استثمارات بنك التنمية الأوروبى الآسيوى سيبلغ 11 مليار دولار على مدى 5 سنوات، حسبما جاء فى بث مباشر نقلته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وحذر الرئيس الروسى خلال كلمته فى قمة "روسيا- آسيا الوسطى"، اليوم الجمعة، من أن هناك محاولات خارجية معروفة تحاول التدخل فى العلاقات بين روسيا ودول آسيا الوسطى، داعيًا للعمل ضمن رابطة الدول المستقلة لبناء شبكات إنترنت والحفاظ على الأمن المعلوماتى بها. كما دعا بوتين دول آسيا الوسطى للانضمام إلى مشروعات إحلال الواردات التى تبنته روسيا، لافتًا إلى أن روسيا مستعدة للمساهمة فى استعادة نظام الطاقة الموحد لآسيا الوسطى. وقال الرئيس الروسى: "تبتعد روسيا ودول آسيا الوسطى فى العلاقات الاقتصادية عن المشاركة غير الضرورية للشركات والمشغلين الغربيين فى التسويات المتبادلة".

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