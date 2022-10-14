استشهاد فلسطينى وإصابة 6 آخرين إثر مواجهات مع الاحتلال فى جنين

جدة - نرمين السيد - استشهد شاب فلسطينى وأصيب 6 آخرون، بينهم طبيب بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى والقوات الخاصة، مدينة "جنين" ومُخيمها.





وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات خاصة تسللت إلى مدينة "جنين" ومخيمها واعتلت أسطح العمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، تركزت قرب مُستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومى، وفى مخيم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحى ما أدى لاستشهاد الشاب متين ضبايا (20 عامًا). وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الحركة. وفى وقت سابق اليوم، استشهد الأسير الجريح محمد ماهر السعيد (غوادرة) -17 عامًا- من مخيم جنين، متأثراً بجروح خطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله.

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