جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى إلى 6 ملايين و999 ألف شخص.





أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى إلى 6 ملايين و999 ألف شخص. وأفادت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) فى نشرته الناطقة بالإنجليزية بأن بولندا استقبلت أمس الخميس نحو 25 ألف لاجىء من أوكرانيا، فيما ارتفع عدد من عادوا إلى أوكرانيا لأكثر من 5.2 مليون شخص وذلك بعدما غادر نحو 20 ألف شخص أمس. وكانت بولندا قد مررت فى مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا تستقبل 6 ملايين و999 ألف لاجئ أوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.