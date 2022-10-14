العالم اليوم - تركيا تعتزم بناء مركز الغاز المقترح من بوتين "فورا"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير الطاقة في بلاده، بالعمل على بناء مركز للغاز في تركيا في أعقاب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هذا الأمر، بحسب ما ذكرته قناة (إن.تي.في) الإخبارية التركية وقنوات أخرى الجمعة.

ونقلت القنوات الإخبارية عن أردوغان قوله إن الدولتين ستبدآن العمل فورا على مقترح بوتين نقل الغاز الروسي إلى أوروبا ولن يكون هناك "انتظار".

ووصف الرئيس الروسي تركيا الخميس بأنها أفضل طريق لإعادة توجيه إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بعد التسريبات في خطي أنابيب نورد ستريم.

وفي اجتماع في قازاخستان، اقترح بوتين على أردوغان، إمكانية قيام موسكو بتصدر مزيد من الغاز عبر تركيا وتحويلها إلى "مركز" إمداد جديد، في محاولة للحفاظ على نفوذ الطاقة الروسية في أوروبا.

وقال بوتين إن المنصة المقترحة ستسمح بتحديد الأسعار من دون تدخل السياسة.

وتتطلع روسيا إلى إعادة توجيه الإمدادات بعيدا عن خطوط أنابيب نورد ستريم الواقعة في قاع بحر البلطيق، والتي دمرتها انفجارات في الشهر الماضي وما زالت تجري التحقيقات بشأنها. وألقت روسيا باللوم على الغرب، من دون تقديم أدلة، ورفضت ما دعته بالتأكيدات "الحمقاء" أنها خربت خطوط الأنابيب بنفسها.

وقال بوتين لأردوغان إن المركز "لن يكون مجرد منصة للإمدادات، ولكن أيضا لتحديد السعر، لأن هذه قضية مهمة للغاية".

وكانت روسيا تتيح ما يقرب من 40 بالمئة من إمدادات أوروبا من الغاز قبل اندلاع حربها في أوكرانيا يوم 24 شباط، ولكنها خفضت التدفق بشدة حتى قبل الانفجارات، وألقت باللوم على مشاكل فنية قالت إنها كانت نتيجة لعقوبات الغرب.