الجامعة العربية تعرب عن تضامنها الكامل مع السعودية

جدة - نرمين السيد - أعرب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكار ورفض الأمين العام أحمد أبوالغيط لما يمكن تسميته بالحملة السلبية من التصريحات الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية فى أعقاب صدور قرار "أوبك بلاس" بتخفيض جزئى لانتاج النفط بالدول الأعضاء فى المجموعة.





وقال المتحدث، إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمى فى ظل التحديات الخطيرة التى يواجهها. وأشاد المتحدث بالنهج السعودى المتوازن والمشهود له فى استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة السعودية ازاء القضايا السياسية الاقليمية والدولية.

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