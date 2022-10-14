العالم اليوم - بالفيديو.. فيضانات تغمر منازلا في أستراليا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. فيضانات تغمر منازلا في أستراليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 10:23 صباحاً - غمرت مياه المنازل في ملبورن ومدن أخرى في جنوب شرق أستراليا اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تظل الأنهار مرتفعة بشكل خطير لعدة أيام.

وقالت السلطات إن نحو 70 شخصا طلبوا مغادرة ضاحية ماريبيرنونغ في شمال غرب ملبورن إلى جانب المئات في مدينتي بينالا وويديربيرن بولاية فيكتوريا.

وقال رئيس وزراء فيكتوريا دانييل أندروز إن الفيضانات غمرت نحو 500 منزل في فيكتوريا، وعزلت مياه الفيضانات 500 منزل آخر.

وأوضح أن معظم الولاية كانت تشهد "حدثا كبيرا جدا جدا لهطول الأمطار، ويأتي بالطبع مع التربة المبللة تماما".

وأضاف: "التحدي الحقيقي الآن هو أن لدينا حدث مطر آخر الأسبوع المقبل ويتنبأ مكتب (الأرصاد الجوية) بمزيد من الأمطار خلال فترة الستة إلى الثمانية أسابيع القادمة ولن يتطلب الأمر الكثير من المياه الإضافية حتى يكون هناك مزيد من أحداث الفيضانات. لقد بدأ هذا للتو وسيبقى معنا لفترة من الوقت".

وبحسب أندروز فإن 4700 منزل انقطعت عنها الكهرباء، أي أكثر من 3500 منزل أبلغت عنها خدمة الطوارئ في ولاية فيكتوريا في وقت سابق اليوم الجمعة.

من جانبه قال مكتب الأرصاد الجوية إن فيضانات كبيرة غير مسبوقة تحدث أو من المتوقع حدوثها في العديد من الأنهار في فيكتوريا وولاية تسمانيا الواقعة في الجنوب.

ووفق المكتب فإن فيضانات متوسطة إلى كبيرة شمال فيكتوريا كانت تحدث على طول عدة أنهار في ولاية نيو ساوث ويلز الداخلية.

وأفاد مسؤولون بأنه تم الإبلاغ عن فقد رجل يبلغ من العمر 63 عاما في مياه الفيضانات في نيو ساوث ويلز يوم الثلاثاء، وتم الإبلاغ عن فقد شخص في وسط فيكتوريا اليوم الجمعة.

وعثرت الشرطة يوم الثلاثاء، على جثة رجل يبلغ من العمر 46 عاما في سيارته المغمورة في مياه الفيضانات بالقرب من مدينة باثورست في نيو ساوث ويلز، غربي سيدني، بعد يوم من وفاته.

جدير بالذكر خدمة الطوارئ الحكومية نفذت 108 عمليات إنقاذ من الفيضانات في فيكتوريا خلال الـ48 ساعة الماضية.