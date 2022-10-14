العالم اليوم - النفط يصعد متأثرا بانخفاض مخزونات الوقود الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 10:23 صباحاً - عوضت أسعار النفط خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة، وصعدت في المعاملات الآسيوية، الجمعة، بدعم من هدوء الدولار وتراجع مخزونات الوقود الأميركية.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من تراجع حاد في مخزونات نواتج التقطير الأميركية، والذي جاء في وقت سيرتفع فيه الطلب على زيت التدفئة مع قرب فصل الشتاء.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات نواتج التقطير ومنها الوقود وزيت التدفئة تراجعت 4.9 مليون برميل إلى 106.1 مليون برميل وهو أقل مستوياتها منذ مايو مقارنة مع توقعات بتراجعها مليوني برميل.

تحركات الأسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 31 سنتا أو بنسبة 0.3 بالمئة إلى 94.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.4 بالمئة إلى 89.47 دولار للبرميل.

وقالت تينا تينغ، محللة السوق في شركة "سي.إم.سي ماركتس" إن الهدوء في تحركات الدولار الأميركي والتعافي القوي للأصول المحفوفة بالمخاطر رفع أسعار النفط.

وأوضحت أن الارتفاع قد يستمر، زخم التعافي في الجلسة الآسيوية اليوم.

وأضافت أن خفض إنتاج أوبك+ سيواصل دعم أسعار الخام، جنبا إلى جنب مع التعافي المحتمل للطلب في الصين في الربع الأخير من العام إذا خففت بكين قيود مكافحة كوفيد.

وكانت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، قد أعلنت في الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بدءًا من شهر نوفمبر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن سوق الطاقة الحالية تعاني من مخاوف تتعلق بأمن الطاقة.

وخفضت الوكالة من تقديراتها لنمو الطلب على النفط قليلا للعام الجاري إلى 1.9 مليون برميل يوميا وبمقدار 470 ألف برميل يوميا في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا.