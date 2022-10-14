العالم اليوم - بوتين: كلام ماكرون عن دورنا في كاراباخ غير مقبول

انتم الان تتابعون خبر بوتين: كلام ماكرون عن دورنا في كاراباخ غير مقبول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 10:23 صباحاً - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن دور روسيا في تسوية الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ بأنها غير صحيحة وغير مقبولة.

وقال بوتين في كلمة بقمة رابطة الدول المستقلة التي تستضيفها كازاخستان، إن "تصريحات ماكرون حول الدور التدميري المزعوم لروسيا في كاراباخ غير مقبولة وغير صحيحة".

وجاء كلام بوتين ردا على ماكرون الذي قال في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية إن "روسيا تدخلت في هذا النزاع وخدمت كما يبدو مصالح أذربيجان بتواطؤ تركي وعادت إلى ذلك لإضعاف أرمينيا".

وأضاف ماكرون "إنها مناورة مزعزعة للاستقرار من جانب روسيا التي تسعى في القوقاز إلى زرع الفوضى لإضعافنا جميعا وتقسيمنا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في بيان إن "تصريحات إيمانويل ماكرون لجهة أن روسيا تستغل النزاع في ناغورني كاراباخ لزعزعة الاستقرار في جنوب القوقاز مرفوضة بالكامل".

ورأت الخارجية الروسية أن "تصريحات الرئيس الفرنسي العبثية تثبت أن ليس لباريس مصلحة في إقامة سلام دائم في المنطقة، وتحدث شكوكا في قدرة بلاده على لعب دور بناء".

وأكدت الوزارة أنه "على عكس فرنسا... ساهمت روسيا بطريقة عملية في تسوية النزاع".

أبرز تصريحات بوتين في قمة رابطة الدول المستقلة

- أكد بوتين أهمية توظيف النوايا الحسنة في تسوية النزاعات التي تشهدها بعض بلدان الرابطة.

- تبذل بلدان رابطة الدول المستقلة جهودا حثيثة للتحول إلى التسويات بالعملات الوطنية.

- من الضروري استخدام النوايا الحسنة قدر المستطاع لحل أي نزاعات على امتداد رابطة الدول المستقلة.