ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية فى فنزويلا إلى 50 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورى، فى نشرته الإنجليزية اليوم الجمعة عن وزير الداخلية الفنزويلى ريميجيو سيبالوس قوله "حتى الآن لدينا رسميا 50 شخصا فقدوا أوراحهم للأسف، وتم تسليمهم إلى ذويهم"؛ مضيفا أنه تم نشر حوالى 3200 شخص للمساعدة فى جهود الإنقاذ والتطهير بالبلدة.
وتسببت أمطار غزيرة غير معتادة السبت الماضى، فى فيضان نهر رئيسى وعدة جداول مائية فى بلدة "لاس تيجرياس" التى يقطنها قرابة 50 ألف شخص وتقع فى الجبال قرب العاصمة كراكاس.
وأدت الأمطار إلى حدوث انهيارات طينية جرفت السيارات وأجزاء من المنازل والمحال التجارية وأسلاك التليفون وسقوط أشجار عملاقة.
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