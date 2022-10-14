المبعوث الأممى لليمن يحذر من نشوب الحرب مع نهاية الهدنة فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وجار على الموقع الرسمى للأمم المتحدة أنه جروندبرج قال للسفراء إن الهدنة منذ بدايتها، قبل ستة أشهر ونصف، بدأت فى التخفيف من معاناة اليمنيين، وذلك بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب الأهلية، وقدمت "فرصة تاريخية حقيقية" للعمل نحو تسوية دائمة.

واستطرد أن فترة السلام النسبى بين القوات الحكومية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين انتهت قبل 11 يوما، والآن يتعين على كليهما أن يختار إما "الحفاظ على الهدنة والبناء عليها"، أو العودة إلى الحرب.

وتابع "لا ينبغى الاستهانة بإنجاز وفوائد الهدنة"، مشيرا إلى أنها قدمت "أطول فترة هدوء حتى الآن"، مضيفا أنه خلال فترة توقف القتال، لم تكن هناك عمليات عسكرية كبيرة، وانخفضت الخسائر بنسبة 60 %.

وأوضح أنه تم فتح مطار صنعاء أخيرا أمام حركة الطيران الدولية، مما مكن ما يقرب من 27 ألف يمنى من الحصول على العلاج الطبى فى الخارج، واستئناف تلقى التعليم أو الفرص التجارية فى الخارج.

وأشار إلى أنه تم خلال الهدنة أيضا تسليم أكثر من 1.4 مليون طن مترى من الوقود إلى موانئ الحديدة الحيوية على البحر الأحمر، كما كان هناك اجتماعات وجها لوجه بوساطة الأمم المتحدة بشأن خفض التصعيد العسكرى.

وأبلغ المسؤول الأممى السفراء بجهوده الحثيثة لإشراك الأطراف وكذلك الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن خيارات تجديد الهدنة، وسلط الضوء على المناقشات فى أبوظبى ومسقط، وقال: "أنا شخصيا أعتقد أنه لا تزال هناك إمكانية لأطراف الصراع للتوصل إلى اتفاق".

من جانبها، وصفت جويس مسويا نائبة منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة فى إحاطة عبر اتصال فيديو من الحديدة، المحافظة الأكثر تضرراً من الألغام الأرضية والمتفجرات، "الأخطار الرهيبة" التى لا يزال يواجهها المدنيون.

وقالت إن "الألغام الأرضية وغيرها من مخاطر المتفجرات ما زالت السبب الرئيسى لسقوط ضحايا من المدنيين"، مشيرة إلى أنه فى الشهر الماضى قتل أو جرح 70 شخصا بسبب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة.

وأضافت أن الآثار تتجاوز القتل والتشويه، "إنها تحول الأنشطة اليومية البسيطة ، مثل الزراعة وصيد الأسماك أو المشى إلى المدرسة ، إلى سيناريوهات محتملة للحياة أو الموت".

وشددت على "أننا بحاجة إلى إجراءات عاجلة للحد من هذا التهديد، بما فى ذلك زيادة الدعم لمشاريع إزالة الألغام وتسهيل استيراد المعدات".